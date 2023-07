“Trading ed accademia”: la storia di Aldo Annunziata, grande successo e sacrifici

Aldo Annunziata, salernitano, è un imprenditore digitale e trader. Trentatré anni, sposato con un figlio, inizia questo percorso professionale giovanissimo.

“Ho voluto sperimentare il mondo online, cominciando a comprenderne le dinamiche e dedicandomi così a vari business come l’e-commerce e il trading”, dice.

“Le attività svolte online sono profittevoli, ma all’età di 22 anni, mosso dalle opinioni contrastanti e dai dubbi di stabilità che riserva in quel momento storico il mondo del web, decido di accantonare le attività intraprese per iniziare a lavorare in un’azienda nella provincia di Napoli”, racconta ancora.

“Lì ho svolto la mansione di operaio.

Contemporaneamente non ho mai abbandonato il web e, cercando di non sprecare il tempo, mi sono focalizzato sul trading. Ed è proprio in questa fase che conosco una persona importantissima, Gianluigi, ad oggi un fratello. Decido di mettermi del tutto in gioco, mollo il mio lavoro e tutti i miei altri business online, insieme a lui fortifichiamo e uniamo i nostri business e ad oggi siamo alla guida di migliaia di giovani pieni di passione e voglia di crescere finanziariamente”, svela.

Nella sua carriera, però, non mancano le difficoltà. “Ho sempre avuto parere negativi dalle persone che mi circondavano, ma ho sempre seguito il mio istinto, e, dopo tanti alti e bassi, oggi, posso ritenermi molto soddisfatto”-sottolinea nel suo racconto.

Ma qual è il business di Aldo Annunziata? È lui stesso a tracciare un bilancio : “Il mio business e di gruppo , insieme al mio socio Gianluigi Ventre, trarre affermato, abbiamo lanciato un’Accademia dove diamo lavoro ai giovani e formiamo tante persone ad operare nel mondo del trading online”.