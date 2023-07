Con Pl4tform a Panarea o nel Sud Sinai con The Beach & Domina? L’estate rilassa… e fa ballare

PL4TFORM: PARTY AL RAYA CON CAFE’ MAMBO IBIZA E FESTIVAL CON FARGETTA A COLLESANO (PA)

Il team di Pl4tform, accademia palermitana dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica, continua a proporre eventi top. Per l’estate ’23 ecco due manifestazioni. La prima è un party davvero esclusivo che prende vita a Panarea, al Raya, domenica 30 luglio 2023. Pl4tform ha ideato un gemellaggio con il prestigioso Cafè Mambo di Ibiza. Suoneranno il resident ibizenco Ryan Mcdermott, Black Legend e Vincenzo Callea (Pl4tform). E che succede invece a Collesano, in provincia di Palermo, il 13 agosto ’23? Pl4tform Festival propone come special guest un mito del mixer, Fargetta e con lui, i set di due allievi di Pl4tform, il sound di Callea e Luca Lento… il tutto con ingresso libero.

LA LIVE MUSIC DELLA AL-B.BAND EMOZIONA

Come ogni gruppo live che si rispetti, anche Alberto Salaorni & Al-B.Band d’estate suonano ancora di più. Tutti noi abbiamo voglia di far tardi con gli amici, rilassandoci… e con la colonna sonora giusta è tutto molto più facile. Con il loro sidecar pieno di musica, Alberto Salaorni (voce e chitarra), Davide Rossi (basso) ed il loro musicisti girano l’Italia e regalano emozioni. Venerdì 28 luglio portano il loro sound a Villa Puccinetti, in località Belgatto, a Fano (PU). Lunedì 7 agosto invece sono invece alla Festa dell’Ospite di Albisano (Verona), che si tiene nell’Area Parcheggio San Zeno. Da 15 anni i loro concerti, che spesso sono dinner show scatenati, fanno divertire l’Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: “live music is back in fashion”, ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda.

TIMMY DJ: TOP PARTY DAL SOUND PARTICOLARE

Timmy Dj porta il suo sound al al Circolo Casalmaggiore – Castiglione del Lago (Perugia). Sabato 29 luglio è al Circolo Casalmaggiore sul Lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, in Umbria, con la sua musica. Ai piatti pensa lo che Federico Jimmy. I riferimenti musicali del toscano Timmy Dj sono personali: ha scelto “Rotation” come nome del suo marchio, che è un vecchio brano del trombettista Herp Albert uscito nel 1979. “Il mio mondo è una ‘rotazione’ di emozioni, musica, arte, moda, sensazioni, coinvolgimento, colori, suoni, frequenze…”, racconta l’artista. Come ogni DJ di livello, Timmy lavora sulla sua musica più di quanto molti pensino. E ha anche le sue soddisfazioni. “La parte più gratificante del lavoro da DJ è quando, alla fine della serata, le persone ringraziano o mi mandano messaggi per dirmi che la mia musica è stata fantastica”.

IL FLUO PARTY DI DEREK REIVER CON RADIO UAU

Grande successo per il dj set di Derek Reiver il 21 luglio al Fluo Party di Radio UAU a Santo Stefano al Mare (Imperia). L’artista, tra gli altri brani, ha presentato live il suo nuovo singolo “Do What You Want”, un brano realizzato con Max Millan e Dave Delly. L’effeto sul dancefloor è stato decisamente efficace, infatti la traccia ha fatto scatenare tutta la piazza. Dalle 21:30 fino alle 00:30 la musica non si è mai fermata e insieme a Derek River sul palco c’erano Pierre dj, Hemilton Dj e Majek, accompagnati dalla voce e dall’energia di Dany Detti. Riassumendo, un team di dj ma soprattutto di amici pavesi è andato alla conquista della Liguria… con ottimi risultati. Durante la serata sono stati distribuiti oltre 5000 starlight luminosi che hanno contribuito ad illuminare una piazza gremita di pubblico di ogni età. In generale, l’evento è stato un successo anche sui social con tanti nuovi follower per la radio ed i suoi artisti. A coordinare tutto l’evento c’era poi “il megadirettore galattico” Edd Alessandro Sacchi, che ha fatto senz’altro un ottimo lavoro.

FINO BEACH: A GOLFO ARANCI OGNI VENERDI’ SI SENTE LA JUNGLE FEVER

Fino Beach, a Cala Sassari (Golfo Aranci – Sassari) è stato tra i primi a proporre “music food format”, ovvero un concetto di intrattenimento pensato dall’art director Nello Simioli coadiuvato dal magico trio Finetti, Becchetti, Mainardi, i proprietari. Per il secondo anno ecco Jungle Fever, che fa scatenare questo magico luogo ogni venerdì: show cooking e intrattenimento musicale legati. “Per l’aperitivo sulla nostra bellissima spiaggia spesso offriamo qualcosa di divertente, che unisca spettacolo e proposta gastronomica. Ecco quindi ‘Spaghetti Cocktail’. Pvvero lo Chef Marco Mainardi offre spaghetti pomodoro e basilico a chi ordina un cocktail”, spiegano Finetti, Becchetti, Mainardi e Simioli. Tra gli artisti di spicco Carlo Addis Live Band, Mapo e Dj Frans.

THE BEACH LUXURY CLUB, FERRAGOSTO DELUXE CON DESERT DINNER SHOW

The Beach Luxury Club e Domina Coral Bay, punti di riferimento per chi ha voglia di rilassarsi e poi scatenarsi a Sharm El Sheikh, si uniscono per Ferragosto 2023, per proporre una cena evento. Sul palco più emozionante del Sud Sinai, nel bel mezzo del deserto, si esibiranno gli artisti di Beach Luxury Club. Una imperdibile cena spettacolo nel deserto, seguita da uno scetenato dj set, il tutto in una location che emoziona già da sola… Per chi non lo sapesse, al The Beach il team artistico è composto da professionisti dello show che si esibiscono nei top club e nei teatri di tutto il mondo. E i piatti di The Beach mettono insieme tradizione mediterranea, cucina internazionale… il tutto un twist particolare. Riassumendo, un Ferragosto da non perdere.

UN’ESTATE BIOFILICA, CON PAOLA BURATTO

D’estate abbiamo tutti un po’ più di tempo da dedicare a noi stessi e ad imparare cose nuove. E’ una buona idea avvicinarsi, perché no, alla biofilia. Magari, seguendo su Instagram Paola Buratto ed il suo account, raggiungibile cercando progettobiofilia. E’ una professionista del benessere che si sta dedicando anima e corpo anche ad una disciplina ancora poco conosciuta in Italia, il Design Biofilico. Buratto dirige tra l’altro Gardacqua, un grande e prestigioso centro wellness situato a Garda, sulla sponda veronese del lago. “A Gardacqua l’elemento ‘natura’ si respira in ogni spazio, in ogni prodotto”, spiega. “Il Design Biofilico è poi un concetto utilizzato nel settore della progettazione di interni per aumentare la connessione delle persone all’ambiente naturale. Il legame con la natura ha infatti la capacità di ridurre lo stress e migliorare la nostra capacità di recupero”

MITCH B., DOPO IL DJ DET NEL PRIVE’ DEL PACHA IBIZA, ECCOLO AL DJERBA MUSIC LAND IN TUNISIA

Per il dj producer romagnolo Mitch B. l’estate 2023 è senz’altro da incorniciare. Ad esempio, ha portato il suo sound nel club simbolo del divertimento in tutto il mondo, il mitico Pacha di Ibiza. Addirittura, ha suonato nell’esclusivo privè, Pachacha, con le Lunnas. “Un’esperienza da ricordare, in cui tutto è stato perfetto”, racconta Mitch B. E che succede il 5 agosto? Eccolo in Tunisia, al Djerba Music Land in Tunisia, festival di riferimento in Nord Africa e non solo. Qui divide il palco con, tra gli altri, leggende del mixer e della musica elettronica come Roger Sanchez, Seth Troxler, Nicole Moudaber e Kungs. Segno che anche il suo percorso come produttore, non solo come dj, è in decisa crescita.