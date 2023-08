Lei è Mara Traversi ed è stata definita “la specialista del biondo con passione”; Mara è una vera e propria sperimentatrice nel settore della bellezza e del benessere. L’idea del biondo con passione è una ennesima tappa del suo percorso professionale, un’idea nata abbinando gusto e vocazione personale alle specifiche richieste giunte nel corso degli anni da una clientela molto esigente. E’ per questo motivo che Mara ha deciso di specializzarsi nel biondo, in tutte le nuances che vengono personalizzate su ogni cliente. Ha iniziato da adolescente Mara, con la passione per la bellezza, alternando il lavoro in un salone di parrucchiere alla scuola, sino alla creazione di Immagine Capelli, la sua creatura professionale con i vari centri italiani.

“Parlando con tante clienti mi è capitato di soffermarmi più volte a discutere sull’importanza del capello biondo”-dice la Traversi-“è un colore che piace a molti, ma deve essere sostenuto con trattamenti specifici e impegno costante. Questa osservazione ha fatto nascere in me la decisione di studiare e realizzare una linea specifica per il biondo, un prodotto in grado di tutelare nel migliore dei modi la struttura del capello e risolvere le diverse esigenze che si possono presentare da persona a persona.

In questo modo, infatti, ogni donna, può indossare il suo biondo cucito e realizzato su misura per lei. L’ambizioso progetto che abbiamo voluto presentare è stato così quello di affiancare allo specifico trattamento che proponiamo nei nostri saloni di bellezza un supporto che possa diventare il giusto strumento per una cura efficace pure a casa. Ha così preso forma questa linea che, e lo dico senza falsa modestia, rappresenta un po’ il frutto di tutta l’esperienza maturata nel settore della bellezza a partire dai primi anni Duemila”.

Sin da adolescente Mara è sempre stata caratterizzata da una grande empatia con le persone, creando con le clienti un rapporto speciale.

I suoi centri, infatti, come lei stessa ama ripetere, hanno il duplice obiettivo di accogliere le persone e farle sentire a casa loro, offrendo al tempo stesso un’immagine chiara dei gusti e della personalità della dinamica imprenditrice bresciana. Mara e tutto il suo staff sono riusciti a trasformare i diversi saloni in veri e propri luoghi di incontro. Luoghi nei quali non ci si limita a pensare e a curare la bellezza e l’aspetto estetico delle persone, ma si mette in evidenza un aspetto fondamentale come il benessere (inteso in senso ampio, sia fisico che morale) e si dedica attenzione altrettanto importante ai rapporti con la clientela, vista non come freddi numeri, ma come amici con i quali trascorrere un po’ di tempo stando bene.Nell’ultimo periodo, proprio grazie alla continua voglia di innovare, Mara Traversi ha deciso di ritagliarsi uno spazio sempre crescente sui social.

Una frontiera di assoluto interesse, in grado di abbattere le distanze e di consentire rapporti nuovi tra le persone. Proprio questa è stata la via privilegiata attraverso la quale Mara è riuscita a far conoscere la linea specifica per curare la struttura del capello ed aiutare le diverse esigenze dei capelli biondi anche rimanendo a casa. È nata così una linea di prodotti davvero speciali, con una profumazione unica e persistente, impreziosita da note vanigliate e fruttate, che verranno venduti online. Un nuovo modo di raggiungere le persone che, unito alle risposte ottenute dalle clienti nei suoi saloni di bellezza, ha confermato ad “Immagine Capelli” di essere sulla strada giusta, di avere individuato, cioè, un percorso in grado non solo di riservare soddisfazioni importanti, ma di raggiungere risultati di assoluto prestigio.

Un discorso che, sostanzialmente, può essere considerato la prosecuzione dei corsi che Mara Traversi ha tenuto a Dubai per illustrare le sue tecniche dedicate al biondo e le sue metodologie innovative. Uno stage sul biondo che ha reso possibile un approfondito confronto delle tecniche più moderne ed efficaci, durante il quale l’imprenditrice bresciana ha potuto confermare a buon diritto la sua specializzazione nel biondo. “Ovviamente – precisa la stessa Mara – i nostri servizi e tutto quello che i nostri saloni di bellezza propongono, sempre più nel segno di elementi preziosi come la qualità, la professionalità, la cortesia e l’eleganza, sono rivolti a tutti i clienti e ad ogni tipo di capello,

Nello stesso tempo, però, l’esperienza di questi anni di lavoro ci ha consentito di apprendere le tecniche più innovative ed efficaci e studiare prodotti che sono dedicati espressamente ad un tipo di capello importante e delicato al tempo stesso come quello biondo”. Il tutto per un servizio la cui qualità viene confermata innanzitutto dai commenti soddisfatti della clientela e non solo quella che si incontra nei centri di bellezza di “Immagine Capelli”, ma anche quella che viene raggiunta fuori provincia e fuori regione grazie alla comunicazione senza confini dei social. Un contatto inizialmente “da remoto” che, però, ha dimostrato in diversi casi di potersi trasformare in presenza al di là dei km percorsi dalla cliente di turno. Proprio questo è il caso di alcune clienti che hanno raggiunto appositamente i saloni di Mara Traversi in terra bresciana provenendo dalle zone più distanti della Lombardia (e non solo).

Al termine del servizio i commenti rilasciati dalle clienti sono stati motivo di particolare soddisfazione per la stessa imprenditrice ed il suo staff.

E tutto questo è stato ulteriormente impreziosito dalla specializzazione nel biondo che rappresenta un fiore all’occhiello per Mara Traversi, una prerogativa che la dinamica imprenditrice bresciana ha acquisito e perfezionato in tanti anni di lavoro e di studio. Una prerogativa che merita veramente di essere conosciuta di persona, magari facendo una capatina nei suoi saloni di bellezza. È proprio vero che una sola prova vale più di mille parole!