Ferragosto ’23: The Beach & Domina tra Sicilia & Sharm, Fino Beach in Sardegna, Papeete a Mima, Praja Gallipoli o Gardacqua? 

THE BEACH & DOMINA: FERRAGOSTO NEL DESERTO A SHARM O SUL MARE IN SICILIA?

Che succede in Sicilia per Ferragosto, dove The Beach Luxury Club prende vita a Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella? La location, che ha una vista mozzafiato sul mare, mette in scena anche piatti e drink d’eccellenza, oltre ad un sound pop dance coinvolgente. Riassumendo, un mix vincente. Si party il 14 agosto, con un Gran Galà decisamente atteso. Già dalle 21 la serata inizia con un aperitivo e welcome buffet in Terrazza Martini. Il 15 agosto al The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella va invece in scena un’altrettanto attesa Cena Siciliana. Alla musica pensano i Kisti Semu, compagnia di musica popolare. E che succede nel deserto, non lontano dal Domina Coral Bay di Sharm? Il 15/8 va in scena “The Voice”, omaggio a Freddy Mercury e Whitney Houston nel deserto del Sinai… Sul palco i performer di Domina e The Beach, professionisti attivi in tutto il mondo.

FERRAGOSTO ’23 @ FINO BEACH – CALA SASSARI (GOLFO ARANCI)

Fino Beach, Cala Sassari (Golfo Aranci) continua a collezionare successi grazie al concetto informale ma altamente qualitativo che ormai lo contraddistingue da anni. L’imperativo categorico di questa crew è regalare ogniattenzione agli ospiti. Il Trio Finetti, Becchetti, Mainardi, coadiuvati dell’art director Nello Simioli, per Ferragosto 2023, ha in serbo due giorni meravigliosi grazie anche al coinvolgimento di Alex Mantovani e dei suoi performer. Si parte il 14 con il “Mid Summer Dinner Show”, una cena spettacolo che metterà in scena la musica dal vivo di Mapo Facchini. Veterano del live show della Costa, nella sua carriera ha fatto ballare i personaggi più popolari e influenti dello showbiz, della finanza e della politica. Il 15 agosto, invece, a Fino Beach – Cala Sassari / Golfo Aranci, ecco l’ormai celebre cena “Lobster Merveilles”: l’aragosta regnerà sovrana in tutte le pietanze proposte agli ospiti.

FERRAGOSTO @ GARDACQUA (VERONA)

Chi è sul Garda e vuol passare un Ferragosto tra verde, piscine e nautra può senz’altro scegliere Gardacqua, a Garda (VR). Non è solo un centro benessere d’eccellenza ed il luogo giusto per rilassarsi a due passi dal lago nel grande Giardino Solarium della struttura. La struttura è perfetta anche e soprattutto per chi vuol fare sport. La Vasca Sportiva di Gardacqua, ad esempio, è il luogo giusto per chi vuole allenarsi tra le corsie in autonomia. E non solo. Il centro propone anche corsi di nuoto privati, con cui perfezionare i diversi stili (stile libero, rana, dorso, farfalla) nel modo giusto. Il nuoto è uno sport in cui raggiungere un buon livello senza l’occhio esterno ed esperto di chi sta a bordo vasca è davvero difficile… Ovviamente, soprattuto a Ferragosto c’è spazio anche la buona tavola: Gardacqua ha un bistrot eccellente, in cui non mancano proposte adatte a soddisfare chi fa sport… e pure tutti gli altri.

STEVE AOKI E BOB SINCLAR @ PRAJA GALLIPOLI BY MUSICAEPAROLE

Lunedì 14 agosto alla Praja Gallipoli by Musicaeparole c’è una performance decisamente irresistibile, quella di Steve Aoki (nelal foto). Figlio di un wrestler, Rocky Aoki, che ha fondato diverse catene di ristoranti di successo negli USA (gestite oggi dal fratello di Steve, Kevin), Steve Aoki gestisce il palco come una vera rockstar: il suo rito delle torte in faccia ai fan regala emozioni da tempo sui palchi dei top club e festival mondiali… e ovviamente, ogni suo dj set è prima di tutto musica: energica, ritmica, scatenata, divertente… E che succede alla Praja il 15/8? Sul palco è la volta, per Sottosopra Fest, di Capo Plaza. Il 16/8 invece arrivano Bob Sinclar ed Albertino, per un doppio dj set molto atteso.

ELIZA G AL FERRAGOSTO SUNSET APERITIF DI DORIDE MARINA DI CARRARA

Il 14 agosto, ovvero la sera che precede il Ferragosto, è considerata da molti il Capodanno estivo: tra fuochi d’artificio, feste e cene di gala, in tutta Italia il divertimento è senz’altro protagonista…E cosa succede al Doride Beach di Marina di Carrara – MS il 14 agosto 2023? Dopo il successo dello scorso anno in occasione della Notte dei Fuochi, sulla terrazza stellata di questo spazio esclusivo si sente forte la voce di Eliza G, cantante italiana dalla carriera internazionale che con il suo show case si esibirà durante una sofisticata Cena di Gala. Gli ospiti di Doride Beach si godranno lo spettacolo del suo live, i fuochi d’artificio che anticiperanno il party di lunedì sera… più tardi in console i dj di Sunset Aperitif, Saintpaul, Luca Pedonese e con loro Max The Voice, ovvero uno staff artistico del coi fiocchi.

IL SOUND ESCLUSIVO DI TIMMY DJ, ANCHE A FERRAGOSTO

Timmy Dj sonorizza sempre situazioni particolari. La sua musica, disponibile anche in godibili dj set su Soundcloud, Timmy Dj la definisce come “New Disco Music of 2000”. È un mix molto personale di house classica e old school, poiché i suoi DJ set sono pieni di classici che vanno dagli anni ’90 al 2005 (ma non solo, ovviamente). Tra le sue produzioni discografiche segnaliamo “Gloria”, realizzata con i Relight Orchestra, e “Amazing Grey”, creata con Karmia Ammar. I riferimenti musicali del toscano Timmy Dj sono personali: ha scelto “Rotation” come nome del suo marchio, che è un vecchio brano del trombettista Herp Albert uscito nel 1979. “Il mio mondo è una ‘rotazione’ di emozioni, musica, arte, moda, sensazioni, coinvolgimento, colori, suoni, frequenze…”, racconta l’artista. “La parte più gratificante del lavoro da DJ è quando, alla fine della serata, le persone ringraziano o mi mandano messaggi per dirmi che la mia musica è stata fantastica”.

MAX MAGNANI: ECCO “I’M CRAZY”, SU ACETONE

Poche ore fa, giusto in tempo per fare ballare i club a Ferragosto ’23, è uscita “I’m Crazy” di Max Magnani, una traccia perfetta per i club di tutto il mondo. La label è Acetone, creata appena un anno fa da Maurizio Nari e Jens Lissat con l’aiuto di Stefano Tosi. Si percepisce un notevole entusiasmo, incontrando i dj che stanno collaborando a questo nuovo progetto. Si sente forte la loro voglia di far sentire nel mondo la propria musica, ma soprattutto si sente il piacere di far parte di una realtà collettiva, Ogni dj di Acetone usa volentieri, durante le sue serate, i dischi prodotti dagli altri… perché funzionano e fanno ballare. Max Magnani non fa eccezioni. “Siamo partiti da riff anni ’80 che molti hanno già nelle orecchie, lavorando come sempre non poco per costruire un ritmo ed linea di basso adatti ai ritmi di oggi”, spiega l’artista.

MARK DONATO ON AIR: IL SOUND GIUSTO, ANCHE PER FERRAGOSTO

Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come “Karmalove” e “Sueno Arabe” o la già citata “Please Stop”, tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come “Spotify Italia Release Radar”. Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Ci sono sempre belle novità nel suo mondo musicale. Una di queste è il nuovo episodio del suo radioshow: Mark Donato On Air. Tra le altre, è diffuso su Radio Sole FM, Radio Piave FM, Danto Radio FM. Come sempre Mark Donato punta anche su tracce internazionali come “Nanana” di Peggy Gou, ma privilegia brani di produttori italiani come Jude & Frank, Benny Benassi, Meduza e tanti altri.

PAPEETE BEACH MILANO MARITTIMA, FERRAGOSTO ON THE BEACH

Ferragosto al Papeete Beach Milano Marittima è un classico irresistibile. Lunedì 14/8 Extra! Beach Party, un party da vivere in spiaggia in puro stile Papeete. Martedì 15/8 Ferragosto Night!, ovvero si balla in spiaggia anche di sera, dalle 22:30 alle 3:30. Mercoledì 16/8 Tropicall Extra, una festa all’ora del tramonto dal sound decisamente originale. Giovedì 17/8 Sunset Rituals Extra!, ovvero un rituale da dedicarsi on the beach. Tutto qui? Ovviamente no. Il divertimento continua anche dopo Ferragosto: Venerdì 18/8 Sun and Fun Original. Sabato 19/8 Beach party Original. Domenica 20/8 ecco invece l’evento Tropicall Original.