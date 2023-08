Barbariccia a Bergamo o Sunset Aperitif a Marina di Carrara? Agosto rilassa

DV CONNECTION AL TOP CON STILE A BERGAMO: BARBARICCIA E SUNSET ON HILLS

Domenica 27 agosto ’23 DV Connection al Castello degli Angeli di Carobbio (BG) propone un pool party decisamente scatenato. E’ Barbariccia Beach. Già dalle 14:30 e fino a tardi, è un evento tutto da vivere con gli amici, nel verde… E’ davvero il modo giusto per concludere l’ultimo weekend di agosto nel modo giusto. In console ci sono due professionisti del ritmo e della musica davvero unici nel coinvolgere ogni tipo di persona: Robbie Dox e uno special guest d’eccezione, Massimino Lippoli, una vera leggenda quando si tratta di house italiana. Non è tutto. Mercoledì 30 agosto DV Connection, l’agenzia di Damiano Vassalli propone Sunset on Hills. L’appuntamento è una serata in vigna coi fiocchi, prende vita alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG). Pic nic & dj set. C’è tutto e di più. Il programma è all’altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni.

MAX THE VOICE, SAINPAUL E GRANDE MUSICA: SUNSET APERITIF A MARINA DI CARRARA FA VOLARE

La grande carica di un party d’eccellenza come Sunset Aperitif, che in primavera e in estate prende vita ogni domenica all’esclusivo Doride Beach di Marina di Carrara, è quella di uno staff artistico di prim’odine. Dalle 18 in poi, in console e sul palco, si alternano professionisti di livello assoluto. Tra loro SaintPaul Dj, che è anche l’organizzatore, e Max The Voice, al secolo Massimiliano Marabini, uno dei vocalist più richiesti nei top club italiani. Da sempre Max The Voice dà energia agli appuntamenti più esclusivi. Nel tempo la sua voce è diventata un suono virale che ha accompagnato milioni di Italiani. I suoi slogan e le sue frasi sono spesso riprese dai colleghi… e non solo. La mitica frase: “Tutto pronto! La grande carica, allacciate le cinture, da questo momento si vola!”, ad esempio, è nata al Papeete Beach ed è diventata virale grazie a compilation, TikTok, Instagram, etc. La formula della festa, ingresso libero e selezionato, fa il resto.

PL4YLIST21 @ MARACUJA CLOSING PARTY (BUDONI – SARDEGNA)

Lunedì 28 Agosto va in scena il Closing Party della tanto chiacchierata one night Pl4ylist21, ovviamente al Maracuja Budoni. Simioli & Gass Krupp promettono di dare il massimo per chiudere in bellezza un progetto così ambizioso e che ha riscosso un successo superiore ad ogni più rosea aspettativa. Il Marcuja a Budoni, ha collezionato senza dubbi una stagione di grandi successi e record di affluenza, il patròn Gennaro Santarpia ha saputo diversificare l’offerta artistica in modo sapiente offrendo al pubblico sempre spettacoli nuovi e coinvolgenti. Ma la rivelazione di questa Estate è stata proprio la one night Pl4ylist21, un progetto musicale ambizioso proposto nel giorno più difficile della settimana, il Lunedì, dove la qualità musicale l’ha fatta da padrona, attirando un target adulto ed esigente. Il successo ha superato ogni più rosea aspettativa…

IL RITMO E I PIATTI DI FAM DESENZANO

Domenica 27 agosto al Fam Desenzano ecco ancora una bella collaborazione con Radio Studio Più, questa volta con un aperitivo divertente e musicale. Il 31 agosto al Fam Desenzano è la volta di Colazione da Tiffany. party ormai ben conosciuto sul Garda per la sua atmosfera scatenata… e informale. Possibilità di riservare: tavoli, lettini, baldacchini. Il tramonto non c’è bisogno di prenotarlo, quello è disponibile per tutti. Ingresso in lista 10€ con consumazione, 15€ (con. cons.) tutti gli altri non in lista o dopo le 20:00. In console artisti come O’ Neal Ephraim ed Arienne, sempre capaci di stupire con il loro sound originale, all’altezza delle situazioni internazionali più sofisticate. Come sa bene chi frequenta il locale, Fam Desenzano è un hot spot da frequentare all’ora dell’aperitivo, che qui emoziona sempre per la vista sul lago… e pure per i cocktail. E poi Fam Desenzano è un ristorante, all’altezza delle aspettative dei più esigenti.

LUCA ANTOLINI RACCONTA “PSYCHIC HARMONY”

Da qualche ora è uscita “Psychic Harmony”, una bomba tutta da ballare pubblicata da Apogee Music / Jaywork Music Group. L’hanno creata Luca Antolini (nella foto al centro) e E-Rave (nella foto a destra). A metà tra Acid e Techno, non dà respiro: Il ritmo è forte, ma non mancano suggestioni melodiche e soprattutto armoniche e sonore, per un brano davvero riuscito. “Ho sempre avuto nel cuore questa melodia degli anni ’90 , ho sempre pensato di riproporla rivisitata, ma non era facile toccare un tale capolavoro”, spiega Luca Antolini. “Poi il destino mi ha unito con un partner eccezionale come Alessandro Bianchi (E-Rave) e con la sua maestria in studio, tutto è diventato più facile e incoraggiante. Alessandro è un grande musicista e tecnico del suono davvero capace. Siamo soddisfatti entrambi di questa produzione”.

L’ESTATE DI GARDACQUA: SOLE E RELAX A DUE PASSI DAL GARDA IN UN VERDE PARCO

Gardacqua, a Garda (Verona), a due passi dal magico lago, è il luogo perfetto per una intera giornata di relax per tutta la famiglia in questa calda estate 2023. Scivoli mozzafiato e giochi d’acqua entusiasmeranno tutti, non solo i più piccoli, mentre la piscina sportiva con isola di corrente offrire sfide avvincenti a chi ha voglia di muoversi. Chi invece ha voglia semplicemente di rilassarsi può immergersi nella vasca riscaldata con sedute idromassaggio e godersi un lungo massaggio rigenerante. Tutto questo accade perché il parco in cui sorge Gardacqua è decisamente grande, una vera oasi di verde e relax in cui sorgono ulivi secolari. Aperta 12 mesi all’anno, d’estate (e in ogni altra stagione grazie alla sua magica cupola), Gardacqua è perfetta per far rilassare ogni famiglia e ogni tipo di persona. Da più sportivi ai più rilassati, che senz’altro non si perderanno trattamenti e massaggi nella SPA della struttura, c’è spazio per tutti. Anche per chi semplicemente mangiare qualcosa di buono (e salutare!) al Bistrot.

VILLAPAPEETE MILANO MARITTIMA: ECCO IL CLOSING PARTY

VillaPapeete Milano Marittima è un luogo simbolo di stile e divertimento. E’ il giardino estivo di Milano Marittima, da vivere ogni sabato notte. Dinner show che iniziano già all’ora dell’aperitivo, party scatenati, musica d’eccellenza con dj set sempre coinvolgenti nelle diverse sale, spettacoli che colpiscono al cuore… è difficile sognare di più. E’ già stato comunicato uno dei dj set in programma, per il closing party di VillaPapeete Milano Marittima, previsto per il 26 agosto 2023. E’ un evento tutto da ballare, con, tra gli altri, il sound scatenato di Samuele Sartini, top dj marchigiano. Conosciuto in tutto il mondo, la sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Samuele Sartini è spesso in console in eventi e club contano.