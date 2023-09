Arpa Lombardia. La presidente Lucia Lo Palo conferma lo spirito di collaborazione con il Primo Ministro albanese Edi Rama

Lucia Lo Palo si è sempre occupata di ambiente, sostenibilità e governance in qualità di manager ESG di un importante gruppo italiano con sedi in vari Paesi europei. Dall’agosto scorso è presidente di ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Per Lucia Lo Palo il tema dell’ambiente ha radici profonde: l’ambiente non è una realtà astratta al di fuori dell’essere umano. “L’uomo con il suo bagaglio d’intelligenza e immaginazione”ci diceva qualche giorno fa “ha acquisito il potere di plasmare la natura, abusandone in un modo spesso ignobile; ma la natura non è né buona né cattiva e continua comunque il suo corso, a volte riportando ordine dove principalmente l’uomo ha messo caos”.

“ L’incontro con Edi Rama è stato edificante”-ha dichiarato La Presidente di ARPA LOMBARDIA Lucia Lo Palo-“ho avuto modo di conoscere un uomo di grande spessore, empatia e preparazione. Lieta di poter rafforanzare questa amocizia storica fra Arpa e Albania”.

Il Primo Ministro albanese Edi Rama

L’incontro informale di Lucia Lo Palo con il Primo Ministro albanese Edi Rama, avvenuto questa settimana nel corso della Mostra del Cinema di Venezia, ha permesso di rinnovare i sentimenti di amicizia fra i due Paesi e di ribadire che l’impegno di ARPA degli ultimi anni nel fornire competenze tecniche e interventi professionali in Albania non solo continuerà in futuro, ma si arricchirà anche di nuovi spunti di collaborazione. Le linee di intervento ipotizzate da ARPA per i prossimi mesi si basano sui concetti di solidarietà e sostenibilità, che fanno a pieno titolo parte del bagaglio culturale della nostra Agenzia Regionale e della sua nuova presidente.

Il docufilm di Luca Telese “Stato di Grazia”

L’occasione dell’incontro fra Lucia Lo Palo e il Primo Ministro Edi Rama è stata la proiezione, nell’ambito del “Venice Production Bridge” del docufilm di Luca Telese “Stato di Grazia”, che ha emozionato la platea raccontando l’odissea giudiziaria del regista antimafia Ambrogio Crespi, graziato infine dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Un’opera che contrappone alla malagiustizia la capacità della giustizia stessa di correggersi e arrivare alla fine al vero rispetto del cittadino.