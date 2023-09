Al-B.Band a Bardolino, Acetone o UMM con “Mas Que Nada”? E’ un grande weekend

ALBERTO SALAORNI & AL-B.BAND: 30/09 IN CONCERTO ALLLA FESTA DELL’UVA – BARDOLINO (VR)

Settembre non fa certo rima con maliconia per chi ama la musica live, soprattutto quella della Al-B.Band. Potente, scatenata e melodica. La fine dell’estate ’23 si avvicina, ma che importa? La musica resta. E ci sono ottimi concerti live in cui cantare e ballare con gli amici. Ad esempio, il 30 settembre, a Bardolino (VR) va in scena la Festa dell’Uva, un evento davvero importante. E qui, tra un party privato e l’altro, per fortuna si sente forte, per tutti, con ingresso libero, la musica di Alberto Salaorni & Al-B.Band. Quando ci sono di mezzo loro, la Al-B.Band, con la loro musica e la loro allegria, l’evento è perfetto per godersi un po’ di successi dal vivo e cantare con gli amici. E chi lo desidera può anche cenare, ovviamente a ritmo di musica. Quale? Beh, la migliore di sempre, rivista e risuonata da una band unica.

ACETONE RADIO SHOW CRESCE

Tra le più recenti tracce pubblicate da questa label italiana, creata da Maurizio Nari e Jens Lissat e gestita con Steve Tosi, c’è l’intrigante “Kill the Groove” di Max Magnani. Ecco poi “El Caiman” di Lollo, un nuovo acquisto della label) un brano decisamente energico che guarda al futuro con sonorità Afro tech. Decisamente efficace, tra le altre, anche “Pink Panther”, vicinissima alla top 10, prodotta da Nari. Non basta: in arrivo ci sono anche Sandro Puddu – “Wondeland” e Steve Tosi “”Deeper Love”. C’è poi un’altra realtà in decisa crescita per quel che riguarda l’universo musicale Acetone, ovvero Acetone Radio Show, un programma radiofonico dal sound soprattutto funky house ormai diffuso in mezzo mondo. Tra le altre, è diffuso su emittenti di riferimento come Radio XLarge (www.radioxlarge.com), sull’australiana Physical Radio (www.physical-radio.com/), e Millenium FM (https://milleniumfm.fr).

ROSS ROYS TRA IBIZA E CANNES

Settembre 2023 è iniziato nel migliore dei modi per la dj producer toscana Ross Roys. Dopo diversi dj set a Ibiza ad agosto, sabato 9 settembre ha regalato il suo sound al Cyber Panther Park di Scorcetoli (Massa Carrara), primo locale futuristico della Lunigiana. Tutto questo è successo in occasione del Cyber Beer Festival. Dopo l’evento, partenza immediata per Cannes, per dj set a bordo, in occasione del Cannes Yachting Festival. “Mi piace suonare in ogni situazione”, spiega Ross Roys. “La musica regala sempre emozioni diverse, sia a chi è sul palco o in console, sia a chi la ascolta”. Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l’amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

UMM: SAMUELE SARTINI “MAS QUE NADA” PIACE A BOB SINCLAR

Il nuovo corso di Media Records e della sua label house UMM fa ballare il mondo grazie all’energia di Gianfranco Bortolotti e GIanluca Motta. Samuele Sartini, uno dei più talentuosi DJ italiani sulla scena internazionale, con l’aiuto di Oki Doro, propone su UMM una nuova versione dancefloor friendly di “Mas Que Nada”. La potente voce di Romina Johnson e un irresistibile groove house danno nuova vita a questo classico immortale, scritto da Jorge Ben Jor e pubblicato originariamente da Sergio Mendez nel 1966. Il brano spinge forte e tra gli altri piace pure al top dj internazionale Bob Sinclar. UMM è una delle più storiche label italiane. UMM sta per Underground Music Movement. Fondata originariamente a Napoli da Flying Records nel 1991, è stata una delle prime label italiane a pubblicare musica house e progressive.

HOTEL COSTEZ: RIPARTE LA STAGIONE DELL’HOT SPOT IN FRANCIACORTA

Il titolo di questo breve comunicato / articolo dice più o meno tutto: all’Hotel Costez – Cazzago (BS) tornano i weekend di musica e divertimento. Dopo la consueta pausa estiva, in cui tutto lo staff si è spostato armi e bagagli al #Costez di Telgate (Bergamo, che resta comunque aperto e fa ballare in ogn stagione ogni weekend), si torna alla bella nornalità, in Franciacorta. Venerdì 15 e sabato 16 settembre si continua a rilassarsi con gli amici, a ballare e a bere qualcosa di buono, con la consueta formula che facilita il divertimento: ingresso libero, consumazione facoltativa e ogni dettaglio curato con grande attenzione. Dalla musica ai cocktail, dal design al servizio passando per l’energia dei vocalist, Paolo e Francesco Battaglia non lasciano niente al caso. E infatti Hotel Costez è un ritrovo di successo assoluto, da molto, molto tempo. L’atmosfera dell’Hotel Costez resta unica. Non viverla nel primo weekend della stagione ’23 – ’24 sarebbe un grave errore.

GIANLUCA VACCHI AL MOLO – BRESCIA

Gianluca Vacchi venerdì 15 settembra fa scatenare Molo Brescia. 22,4 milioni di follower su Instagram, quasi altrettanti hater, il Gianluca Vacchi fa sempre notizia. Come artista, come imprenditore, come personaggio, come fanatico dello sport e ovviamente anche per la sua attività di produttore musicale. Ogni mese la sua musica viene ascoltata da oltre 400.000 persone su Spotify. Su questa piattaforma il suo maggiore successo è “Love”. Prodotta con Sebastian Yatra, è arrivata ormai a 53 milioni di ascolti. Gli articoli su GLV ogni giorno, sul web e non solo, non si contano. Ad esempio, si parla molto di Kebhouze, la nuova catena di kebab (anche vegetariani) di cui è socio di maggioranza. E’ presente ormai a Milano, a Roma in altre sei città italiane. E’ presenta ad Ibiza ed aprirà presto anche a Londra. Dopo la presenza, la scorsa settimana, di una giovane star del mixer come Mau P, MOLO Brescia resta quindi al centro della scena musicale internazionale con un grande personaggio come Gianluca Vacchi il 15 settembre ’23. E’ il coronamento di una stagione primavera estate ’23 di successo assoluto.

PL4TFORM DJ: PER ARRIVARE IN CONSOLE DA PROFESSIONISTI

Ad ottobre 2023 inizia PL4FORM DJ, il primo corso per dj organizzato da Pl4tform, accademia siciliana, palermitana per la precicione, dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica Con PL4FORM DJ i docenti di Pl4tform applicheranno il loro metodo al mix, ai dj set e a tutto ciò che serve quando si è in console e si deve far ballare un locale o un party, oppure creare ‘live’ la colonna sonora perfetta per un evento. Oggi i supporti tecnologici sono molti e diversi, per i dj: dal pc passando per i cdj e arrivando ai vinili. Pl4tform può formare gli allievi in tutte le tecniche diverse e dare gli strumenti giusti per trovare la propria mentalità vincente. Pl4tform è l’ambiente giusto per imparare a fare il dj. Infatti, nel tempo, l’academy, anche se propone per scelta solo corsi offline, in presenza, è diventata una vera community di giovani artisti.

THE BEACH LUXURY CLUB: CHE SUCCEDE IL 6 OTTOBRE ’23?

Che succede il 6 ottobre nell’universo di relax, musica, dinner show e divertimento creato da Manuel Dallori, ovvero The Beach Luxury Club? Difficile dirlo. Il mistero c’è, l’attesa pure. Sarà un nuovo dinner show? Sarà una nuova apertura già comunicata da Dallori recentemente? Dopo il successo dell’estate ’23 tra Domina Zagarella in Sicilia e Domina Coral Bay a Sharm, per il brand ci sono infatti belle novità. “Abbiamo in programma una serie di aperture in diverse parti del mondo. Tra le città in cui probabilmente saremo presto presenti c’è Il Cairo, metropoli che conosciamo bene grazie alla nostra presente in Egitto a Sharm. E c’è anche Tulum, in Messico, una zona molto bella e molto frequentata da esigenti turisti statunitensi”, ha raccontato l’imprenditore toscano. E’ una bella notizia, perché se il divertimento parla italiano nel mondo è una buona notizia per tutti gli operatori e pure per chi semplicemente si diverte