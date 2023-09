Grande evento a Milano, all’insegna della Luxury Experience Personalizzata

Un nuovo spazio metropolitano targato BI.CI.. BI.CI. Srl ha celebrato in queste ore l’apertura del suo showroom in Via Della Spiga 9 a Milano. Ode al design sofisticato, luxury e all’artigianato di alta qualità. L’evento di presentazione alla stampa, tenutosi proprio ieri sera, segna l’inizio di una nuova era nel mondo dell’arredamento high level. Un’esperienza immersiva nel cuore di Milano. Uno showroom innovativo simbolo di ispirazione e bellezza. Concepito come una location stimolante, lo showroom è pensato per catturare l’immaginazione di chiunque lo varchi. Il tutto offrendo un viaggio a 5 sensi che va oltre l’ordinario. Dalla Visione alla Realtà: Io spazio espositivo è un luogo in cui le idee prendono vita.

Ogni angolo è un’espressione dell’arte e del design, con pezzi unici che riflettono l’essenza stessa del lusso. Presenti all’evento, tra gli altri, Ivan Rota (molto noto come giornalista e autore Mediaset), il celebre Arturo Artom (deus ex machina de ‘Il Cenacolo’), l’imprenditore Michael Rothling (fautore Monopoly Luxury Line). Ma anche l’esperto comunicatore e giornalista Marco Sutter, ‘Lady’ Melissa Pagnini e numerosi altri big. Evento sotto la regia di Bruno Cardin, imprenditore BI.CI. Srl.

BI.CI. Srl e il nuovo spazio metropolitano dell’arredo di lusso. Dai mobili agli accessori, dall’illuminazione agli elementi d’arte, i progettisti di BI.CI. hanno curato una selezione straordinaria di creazioni delle marche più prestigiose al mondo. Saper fare Bene: Presso BI.CI., l’impegno nella promozione del “su misura” di eccellenza. Ogni pezzo esposto è stato realizzato con passione e precisione da maestri artigiani, utilizzando materiali di altissima qualità, dalle pietre al legno al metallo. Anche in Lombardia ogni dettaglio è stato curato con cura maniacale, garantendo che tutti gli oggetti presenti siano una testimonianza tangibile dell’arte dell’arredo di lusso rigorosamente made in italy.

Luxury Experience Personalizzata. L’équipe di designers e architetti di BI.CI. è pronta ad assistere il cliente nel suo percorso di scoperta. All’interno dello spazio l’ascolto alle esigenze e l’offerta di soluzioni su misura consentono la creazione dell’ambiente dei desideri. BI.CI. Progetti e Arredamento è leader nel settore della progettazione d’arredo custom e di lusso, impegnata nello sviluppo di progetti di design per la creazione di ambienti straordinari e per clienti esigenti in tutto il mondo.

Fondata su principi che abbracciano l’eccellenza, la ricerca di materiali di

altissima qualità e l’innovazione nel design. BI.CI. offre una expertise che spazia dalla progettazione e realizzazione di arredamento residenziale fino all’arredo giardino, con un’altissima specializzazione nell’interior design