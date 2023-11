Capodanno a Gardacqua o party con Andy al The Beach @ Domina / Sharm?

CAPODANNO DI RELAX? A GARDACQUA, SULLA SPONDA VERONESE DEL GARDA

Per molti l’autunno e l’inverno sono già fonte di stress, per cui l’idea di rilassarsi, almeno a Capodanno, suona già bene. Ecco perché, già per festeggiare l’arrivo del 2023, Gardacqua a Garda (Verona) ha proposto una ‘maratona’ di benessere di grande successo… e il programma viene replicato anche per il Capodanno 2024. Chi lo desidera, comincia a rilassarsi dalle 20 e 30 fino alle 2 e 30, tra scrub, sauna, bagno turco e mille trattamenti. Chi è davvero stressato può però scegliere di arrivare prima, già alle 11 del mattino. E siccome non si vive di solo relax, open buffet dalle 21 alle 24; alle 23 cotechino e lenticchie… e mezzanotte, brindisi con pandoro. Ci si prenota su www.gardacqua.org . Gardacqua, sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere. La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari.



ANDY E PARTY ANNI ’90 AL THE BEACH LUXURY CLUB @ DOMINA CORAL BAY (SHARM EL SHEIKH)

Al The Beach Luxury Club succede sempre qualcosa di speciale. Ad esempio, al The Beach di Sharm, che prende vita presso Domina Coral Bay, l’8 dicembre, per l’inizio della stagione del divertimento invernale, prende vita un imperdibile Extra 90 party, con i suoi dj. E prima, in console e sul palco, durante il dinner show, c’è Andy, co-fondatore dei Bluvertigo. Oltre all’esperienza live sui più grandi e prestigiosi palchi, Andy da diversi anni sviluppa la sua attività anche nel ruolo di DJ e sassfonista. Non solo. Ospite d’onore di Manuel Dallori, il creatore di The Beach, è Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia e membro della commissione di Area Sanremo. Le feste di fine 2023, tra The Beach e Domina Coral Bay, sono davvero tutte da vivere.

UMM FA BALLARE IL MONDO

Il mondo Media Records / UMM è in ebollizione per cui chi ama la musica dance può aspettarsi bella novità, in ambito discografico e non solo. UMM è una delle più storiche label italiane. UMM sta per Underground Music Movement. Fondata originariamente a Napoli da Flying Records nel 1991, è stata una delle prime label italiane a pubblicare musica house e progressive. Nel 1997 UMM entrò nell’universo Media Records, dov’è tutt’ora, grazie al rilancio 2023-2024 firmato Gianfranco Bortolotti, il creatore di Media Records (nella foto a dx) e Gianluca Motta (nella foto a sx), dj producer con all’attivo tante hit e mille serate, nel ruolo di label manager e coordinatore artistico del progetto. Tra i classici del catalogo UMM ci sono quelli firmati da miti come i Daft Punk. Nel 1994 UMM pubblicò infatti in Italia un vinile che conteneva due diverse versioni di “The New Wave” e due di “Assault”. Tra i primi successi del nuovo corso, ecco la versione di “Mas Que Nada” firmata da Samuele Sartini, supportata da top dj come Fisher e James Hype.

LA AL-B.BAND DI ALBERTO SALAORNI INAUGURA LA STAGIONE MONDANA DI MADONNA DI CAMPIGLIO

L’inaugurazione della stagione montana del divertimento a Madonna di Campiglio ha una data fissa da sempre: la sera del 7 dicembre. Dopo un autunno di lavoro in città, chi ama sciare e/o vivere il glam della perla delle Dolomiti di Brenta, fa i bagagli e si trasferisce in un luogo da sogno in cui stress, lavoro e preoccupazioni sono solo un lontano ricordo…

E che succede al Piano 54 / Des Alpes, da sempre luogo di ritrovo di chi in centro a Madonna di Campiglio ha voglia di far festa con gli amici fino a tardi? Alla musica dal vivo, anche il 7 dicembre 2023, pensano ancora una volta Alberto Salaorni e la sua Al-Band. Divertimento e canzoni da cantare non mancheranno di certo. Per tutti. Anche nell’inverno 2023 / 2024 sono in tour tra i locali di riferimento del Bel Paese, oltre a far scatenare eventi privati d’eccellenza.

MITCH B.: SOUND LATIN TECH CON “OLODUM” E PARTY IN TUTTA ITALIA

Tornato da poco da Amsterdam, dove ha raccontato l’Amsterdam Dance Event per AllaDiscoteca, Mitch B., dj producer romagnolo attivo in tutta Italia, a metà novembre 2023 non si ferma di certo. Il suo nuovo singolo è “Olodum”, prodotto con Relight Orchestra, Mato Locos e Sundown Loverz. “In molti usano questo nuovo termine/genere che è ‘latin tech’, che secondo me è il giusto aggettivo”, spiega Mitch B. “Ci sono delle chitarre create con grande cura… ed un ritornello che ti porta subito a cantare”. Ecco poi alcune delle serate di Mitch B. in questo periodo: venerdì 17 novembre è al Gingini Disco Lounge di Ravenna, il 24 al La Vie En Rose di Imola (Bologna), mentre il 25 è al BBK di Punta Marina Terme (Ravenna). Già definiti anche alcuni appuntamenti a dicembre, come sempre in tutta Italia: il 2 ed il 23 dicembre Mitch B. fa scatenare il White Beach di Cervia (Ravenna). Il 5 dicembre è a Roma, dove oggi risiede al Seen. Il 22 invece è a Milano, all’esclusiva Terrazza Aperol, in Piazza Duomo. Infine, si conferma un Capodanno ’24 scatenato per questo artista. E’ in Puglia, a Cala Corvino, a Monopoli (Puglia).

TARTUFO D’ALBA? A COMO, ALLA LOCANDA DEI GIURATI

Il tartufo d’Alba, con il suo profumo ed il suo sapore inconfondibili, è uno dei funghi più pregiati ed apprezzati al mondo. La sua raccolta avviene da settembre a dicembre e non solo viene gustato in piatti come tagliolini o i tipici tajarin piemontesi al burro, risotto al parmigiano o carni che non abbiano un sapore troppo forte. Il tartufo bianco è più pregiato ed ha un sapore più intenso, ma molti preferiscono il tartufo nero, più delicato, dal sapore dolce o quasi. Chi ama questa specialità ed abita in Lombardia non deve arrivare fino alle Langhe per gustare i migliori tartufi: alla Locanda dei Giurati di Como molti dei piatti del menu, solo e soltanto in certi periodi dell’anno e senz’altro in quello che stiamo vivendo (metà novembre 2023), quando il tartufo sprigiona il massimo di profumi e sapori, sono dedicati al tartufo.