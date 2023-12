La tecnologia GPS al servizio delle cure dentali ; a Firenze un esempio di sanità d’avanguardia Made in Italy

Nel mondo in continua evoluzione della medicina dentale, il progresso tecnologico e scientifico corrono a velocità mai viste prima.

La città di Firenze, da sempre fiore all’occhiello nel panorama della sanità italiana con strutture rinomate come il polo ospedaliero universitario di Careggi e l’Ospedale Pediatrico Meyer, vede oggi il primo ambulatorio odontoiatrico dotarsi di una tecnologia d’ avanguardia chiamata “Navigazione Dinamica Guidata”, un macchinario innovativo che promette di migliorare notevolmente l’accuratezza e l’efficacia dei trattamenti di Implantologia dentale.

La Navigazione Dinamica Guidata permette per la prima volta al Chirurgo Implantologo un perfetto controllo 3D in tempo reale dell’intervento di Implantologia dentale, reso possibile grazie ad un accurato sistema di navigazione con tecnologia GPS – un po’ come se il Chirurgo usasse un “Google Maps 4.0” per posizionare gli impianti dentali, direttamente collegato ad una “mappa geografica” rappresentata dalla TAC ossea del paziente.

Tutto ciò consente di diminuire fortemente la possibilità di errore umano durante l’intervento chirurgico con eventuali danni o complicazioni a vasi sanguigni e nervi del paziente, di velocizzare i trattamenti e infine di ridurre drasticamente l’invasività dell’intervento, che nella grande maggioranza dei casi può essere svolto senza incisioni e punti di sutura con conseguente abbattimento del dolore ed un notevole miglioramento del decorso post-operatorio.

A investire in una simile tecnologia è il Centro di Implantologia Avanzata AUREA, da sempre attento alle più recenti tecnologie digitali a supporto di un’intera equipe chirurgica, in grado di eseguire interventi anche nei casi clinici più complessi.

“Il Centro dentale AUREA, fin dalla sua nascita, vuole rappresentare un punto di riferimento all’avanguardia per tutti quei pazienti che desiderano tornare a masticare e sorridere in comfort e sicurezza grazie agli impianti dentali – dichiara il Dr. Alessandro Ricci, fondatore del centro e Implantologo Perfezionato in Chirurgia orale avanzata – non soltanto per la città di Firenze, ma per l’intero territorio nazionale, dal momento che accogliamo e trattiamo pazienti provenienti da ogni regione, dalla Lombardia fino alla Sicilia, e anche dall’estero.”

“Ed è proprio per mantenere standard qualitativi di eccellenza che il nostro Centro ha investito centinaia di migliaia di euro in tecnologie digitali medicali e può oggi vantare un’intera equipe di esperti Implantologi in grado di eseguire interventi che spaziano dall’Implantologia dentale semplice, alla Chirurgia ricostruttiva fino all’Implantologia Zigomatica e Iuxta-ossea per i pazienti affetti da grave perdita dell’osso mascellare.”

“L’installazione della Navigazione Dinamica Guidata deriva proprio dalla volontà e tenacia nel perseguire la nostra mission e rappresenta un ulteriore passo avanti verso il futuro delle cure implantari a beneficio di tutti i nostri pazienti”.

“Grazie alla Navigazione Dinamica Guidata sarà possibile superare i limiti delle precedenti tecniche di chirurgia computer-guidata, che in certi casi riducevano l’accuratezza della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento di Implantologia.”

“La dotazione della Navigazione Dinamica Guidata proietta il nostro centro verso il futuro dell’Implantologia dentale e verso gli ulteriori sviluppi che presto vivrà grazie alla Robotica e all’Intelligenza Artificiale, il tutto sempre a servizio del benessere e della sicurezza della salute dei nostri pazienti.”

Come confermato dal suo fondatore, il Centro dentale AUREA continuerà con costanza il suo impegno per confermarsi come punto di riferimento di eccellenza per le cure odontoiatriche e implantari dell’area fiorentina e ampliare sempre più la propria proposta terapeutica e recettività a vantaggio dei pazienti provenienti da ogni angolo del territorio nazionale.