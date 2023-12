Chi è Ines Mordente? Tutto sulla dottoressa premiata da Forbes America

Premiata anche da Forbes America. Ora Ines Mordente, medico specialista in Dermatologia e Venereologia, tra i più apprezzati camici bianchi, inaugura a Napoli New Era Medicinae.

“Vivo a Napoli e sono mamma di 3 bambini. Esercito la mia attività a Napoli, Roma, Milano e in telemedicina”, così si presenta sul suo sito ufficiale. “Mi occupo di tutti gli aspetti della mia specializzazione, dalla cura e terapie di malattie della pelle (come acne, macchie, cicatrici, eczemi, orticaria, varie dermatiti dell’adulto e del bambino), a quelle degli annessi cutanei (tutte le patologie dei capelli e delle unghie), alla diagnosi e terapia dei tumori cutanei, alle patologie di ogni tipo nel campo della Dermatologia e delle malattie Veneree.

Amo molto il mio lavoro ed il mio metodo #acnerevolution®️, per curare l’acne di milioni di adolescenti e non, e’ seguito in tutto il mondo: in telemedicina mi contattano pazienti dappertutto e molti viaggiano pur di raggiungermi da vicino in una delle mie sedi.

Sono grata per tutto ciò, a soli 40 anni ho raggiunto dei traguardi bellissimi! In realtà da gennaio 2025 arriveranno altre grandiose novità ma non posso fare ancora spoiler, ora mi godo la gioia dell’inaugurazione della nuova clinica Medicinæ insieme ai miei soci e colleghi, Riccardo Cassese e Francesco Puglia, con i quali abbiamo deciso di inaugurare una nuova sede a Napoli aumentando ancora di più spazi e ambulatori a disposizione dei pazienti, luoghi dove si percepisce un forte senso estetico, nonché nuove opportunità terapeutiche”, dice.

La dottoressa Mordente è spesso chiamata come docenza presso Master Universitari in Medicina Estetica e Dermoestetica e in congressi internazionali per portare la sua esperienza nella cura delle malattie della pelle . “Ho una spiccata capacità di comunicazione che agevola il mio lavoro e coinvolge pazienti e pubblico. Amo condividere esperienze e informazioni su Instagram, social che mi ha permesso di consolidare una community interessata a molti aspetti del mio lavoro”, racconta.

Visita oltre 20.000 pazienti l’anno per patologie della pelle, in particolar modo con problematiche come acne, dermoestetiche e patologie dei capelli. Decine e decine di siti, altamente specializzati e non solo, raccontano l’attività lavorativa di Ines Mordente: un vero punto di riferimento nel panorama della medicina.