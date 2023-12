Un’ondata di entusiasmo ha accolto l’evento benefico del 13 dicembre 2023 svoltosi dalle ore 15 alle 16 presso la Sede della Fondazione Pontirolo e dalle ore 17.00 alle 19.00 al Palazzo Lombardia a Milano, in occasione del giorno di Santa Lucia. 

Milano PerCorsi, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria di Milano Opera, la Nazionale italiana Comici, Oklahoma O.N.L.U.S. e Fondazione Pontirolo O.N.L.U.S. hanno organizzato un momento di condivisione con l’obiettivo principale di regalare un attimo di serenità, in questo periodo prenatalizio.

Nella sede della Fondazione Pontirolo si è tenuto un piccolo concerto natalizio eseguito dal coro della polizia penitenziaria, i BlueVoice. Dopo l’esibizione è stato distribuito un cadeau agli anziani, per allietare il momento. L’evento è proseguito a Palazzo Lombardia, con la visita del 39° piano.

Gli educatori, della fondazione Oklahoma, hanno espresso la loro felicità nel far vivere una nuova esperienza ai ragazzi dell’associazione, che li ha distolti dalla loro quotidianità la quale “non li permette di avere uno sguardo più ampio del mondo” come ha affermato Tristano Panno, educatore della fondazione. Anche i ragazzi hanno espresso il loro entusiasmo come Sulayman, originario del Gambia, e Oligerti, originario del Albania. I quali hanno raccontato anche le loro esperienze di vita e i percorsi di studi che stanno affrontando, per integrarsi al meglio in Italia, grazie all’aiuto della comunità Oklaoma.

Sul belvedere l’incontro si è concluso con un saluto e gli auguri del Vice Presidente della Regione, il Dott. Marco Alparone che, spronando i ragazzi a credere in loro stessi costruendo il proprio progetto di vita, l’invita a inseguire i propri sogni.