The Best Awards a Parigi: l’evento glamour di Massimo Gargia celebra la sua 46^ edizione.

Tra i premiati, l’unico italiano è l’imprenditore Marco Palacino.

Si è svolta al celebre Four Seasons hotel George V di Parigi la 46^ edizione dei The Best Awards ideati dal celebre PR, jetsetter e bonne vivant Massimo Gargia.

Parata di Vip tra gli oltre 300 ospiti del Galà che celebra l’eleganza nello stile di vita privato, pubblico e professionale e premia l’eccellenza di imprenditori, artisti, sportivi e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno. 14 i premiati di quest’anno.

Tra gli ospiti presenti: Adriana Karembeu, William Leymegie, Nicoletta, Paloma Picasso, Grace de Capitani, Maxime Dereymez, Jean Claude Jitrois, Sami Naceri, Orlando, Sofia Mountassir, Fréderic Saldmann, Séverine Servat, Sasha Elbaz, Lady Monika Bacardi, Anaïs Aidoud, Joakim Latzko, Jean Sorel, Jean Gabriel Mitterand, la Princesse Caroline Murat, La Princesse Sonia Poniatowski, Lamia Khashoggi, la Principessa Maria Pia Ruspoli.

I premiati di quest’anno sono stati: S.A. la Princesse Alessandra Von Bismarck, Nguissaly Barry, Frédérique Bel, Sophie Davant, Françoise Gilot, Sonia Mabrouk, Christophe Beaugrand, Pascal Cotte, Laurent Dassault, Frédéric Merlin, Marco Palacino, Adil Rami e Daisuke Tarutani. Un premio d’onore è stato dato a Raoni Metuktire capo del popolo Kayapo della foresta amazzonica.

L’imprenditore Marco Palacino, fondatore e amministratore delegato di Debord Technologies, è l’unico italiano premiato in questa edizione.

Marco Palacino, finanziere e imprenditore illuminato da oltre trent’anni, ha fondato nel dicembre 2021 Debord Technologies società che ambisce a diventare leader nell’intrattenimento digitale per la generazione Z grazie all’integrazione tecnologica con il Metaverso, l’intelligenza artificiale e la Blockchain.

“A nome di tutto il team di Debord Technologies sono molto onorato di ricevere questo premio e di essere stato incluso tra i finalisti del The Best Awards, un riconoscimento con il quale si celebra anche l’eccellenza imprenditoriale italiana. Da sempre vogliamo ambire a diventare leader nel settore Interactive Media & Gaming con la convinzione che il Metaverso, l’Intelligenza Artificiale e la Blockchain cambieranno il modo in cui le persone interagiscono e comunicano tra loro”, ha commentato Marco Palacino.

Il Comitato “The Best” che assegna ogni anno i riconoscimenti è composto da personalità di fama internazionale del mondo dell’arte, della letteratura, dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria e della scienza. Sono oltre 400 le persone che nel mondo, dal 1976, hanno ricevuto il premio The Best perché grazie alle loro capacità hanno rappresentato “il meglio”, l’eccellenza nel loro ambito. L’evento fin dalle sue origini si è rivelato essere una fucina di grandi talenti, tra cui Karl Lagerfield, Omar Sharif, Brigitte Bardot, Gunther Sachs, Andy Warhol.