The Beach Luxury Club – Sharm: Capodanno ‘24 con Alex Belli e Federico Fashion Style… e il 3/1/24 New Year’s Reload Show con Umberto Smaila

Le feste di fine anno sono un bel momento per rilassarsi ovunque e comunque. Al The Beach Luxury Club di Sharm El Sheikh, presso Domina Coral Bay, il programma per la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è però davvero imperdibile, per chi vuol oziare sotto il sole di giorno, assaggiare piatti d’eccellenza la sera…e la notte godersi musica e divertimento con gli amici.

Ogni sera succede qualcosa, grazie ad un calendario di eventi davvero imbattibile. Si parte il 24 dicembre 2023 con un Xmas Dinner Show accompagnato da live music tutto da vivere. E il pranzo di Natale? Al The Beach diventa un Brunch Baywatch Party, ancora accompagnato da live music, per non perdere il ritmo del divertimento. La sera tra Natale e Santo Stefano, il 25/12, ecco uno scatenato Xmas Red Party, accompagnato da un dj set tutto da ballare. Andiamo avanti: venerdì 29 dicembre alla musica live pensa un gruppo d’eccezione, la Shake Point Band.

E per Capodanno? Il top club fondato da Manuel Dallori per l’ultima notte del 2023 propone due appuntamenti diversi: nella storica cornice di The Beach, a due passi dal mare, va in scena la proposta più soft, dedicata a sole 80 persone: è una cena a lume di candela, in un’atmosfera romantica e rilassante. L’immensa Domina Coral Bay Arena, una struttura temporanea e panoramica da ben 800 persone, è invece la location dedicata a chi ha voglia di ballare fino alba con dinner show, party e dj set. Sul palco tanti protagonisti d’eccezione: la band è quella di Alex Belli, modello, attore e personaggio tv davvero molto amato (GF, Isola dei Famosi) mentre a presentare e a fare spettacolo ci pensa Federico Fashion Style, celeberrimo e decisamente chiacchierato hair stylist. Con loro anche un’altra professionista dello spettacolo come Letizia Saquella, pole dancer vincitrice di molte competizioni internazionali.

Sarebbe già abbastanza, ma The Beach Luxury Club per l’inizio del 2024 ha pensato anche a tutti coloro che non si sono goduti a pieno l’ultima di notte dell’anno perché in viaggio… o semplicemente vogliono festeggiare ancora.

Ecco quindi il White Brunch dell’1 gennaio ’24, con dj set e musica d’eccellenza. Non solo: il 3 gennaio sul palco della Domina Coral Bay Arena tornano dopo tanti anni Umberto Smaila e la sua band, protagonisti musicale di un New Year’s Reload Show tutto da vivere, come sempre eccellente anche dal punto di vista culinario. Capaci di far cantare e scatenare chiunque, simbolo del divertimento più spensierato, Umberto Smaila e i suoi musicisti sul palco creano semplicemente magia.

Quando finiscono le feste a volte lasciano un po’ di malinconia, ma chi le passa al The Beach Luxury Club senz’altro vive emozioni uniche che diventano ricordi che scaldano il cuore.

Cos’è The Beach Luxury Club

The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l’esclusività e il divertimento. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso Domina Coral Bay e dalla primavera all’autunno in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo) presso Domina Zagarella. The Beach è un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e “celebrare la vita” ogni giorno. Cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea. Il menu dà ampio spazio alla tradizione italiana e alle specialità di pesce fresco, ma anche a piatti della cucina internazionale Sushi e Thai firmati The Beach.