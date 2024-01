Albertino al Frontemare Rimini e il sound branding di Rubrasonic

FRONTEMARE RIMINI: ELEONORA ROSSI & LELE SARALLO, POI ALBERTINO

Il 2024 è iniziato tra musica, divertimento e ottimi piatti da gustare con gli amici. Nel weekend che inizia venerdì 12 e si conclude domenica 14 gennaio 2024 Frontemare Rimini propone ben tre appuntamenti, tutti da vivere. Ad esempio, venerdì 12 sul palco, tra gli altri ci sono Eleonora Rossi, ballerina ed attrice (protagonista in spot televisivi e show nazionali e Lele Sarallo, vocalist d’eccezione. E che succede il venerdì successivo, il 19 gennaio? Sul palco arriva lui, Albertino, simbolo del divertimento e della musica più spensierata da diversi decenni. Frontemare Rimini si conferma quindi luogo perfetto per una cena di pesce accompagnata da musica di qualità assoluta.

IL POTERE DEL SOUND BRANDING? LO SFRUTTA RUBRASONIC

Il mondo della musica non è fatto solo di star e manager che creano grandi successi e tour da milioni di biglietti. E tra l’altro, il livello medio di ciò che viene pubblicato su Spotify è pessimo. C’è poi tutto un universo di cui quasi non si parla. E’ quello di chi, dietro le quinte, lavora a metà tra musica e marketing. Come? Mettendo il potere di suono e musica al servizio di marchi che tutti conosciamo… e acquistiamo. Tra i professionisti di questo settore ci sono senz’altro Matteo Arancio e Roberto Brignoli. Con la loro agenzia Rubrasonic, da oltre vent’anni mettono la loro competenza musicale (e non) al servizio di brand come Kiko Milano (che conta oltre mille punti vendita nel mondo), Nove 25, Lefay Resorts, Castelfalfi, Adler, Piajo, One Off, Folli Follie e tanti altri. “Il lusso è un’esperienza, il prodotto o il servizio che va oltre le necessità di base, offrendo piacere, esclusività e raffinatezza”, spiegano.

SANDRO PUDDU: SU ACETONE ARRIVA “SHUT UP”

Il 2024 del dj producer sardo Sandro Puddu parte in modo esplosivo. Esce il 12 gennaio 2024 il singolo “Shut Up” su Acetone, l’etichetta di Maurizio Nari e Jens Lissat gestita con l’importante contributo di Steve Tosi. “Cita un successo del passato ed ha anche un sound funky house contemporaneo e coinvolgente. Ho deciso puntare su sonorità e ispirazioni più attuali, perché possa piacere anche ad un pubblico giovane, e l’idea è piaciuta” spiega Puddu. Specializzato in house immediata e potente, conosce i gusti di chi balla sin dagli anni ’90. Non solo ha fatto scatenare i locali più importanti in Sardegna e nella Riviera Romagnola. Negli anni ha messo insieme collaborazioni musicali importanti e una lunga esperienza come speaker, in emittenti di riferimento, in Sardegna e non solo. “La collaborazione con Acetone procede e, con Radio Studio Più, si fa strada l’idea di mandare i nostri mixati all’interno del programma Stargate”, spiega Puddu. “La mia speranza è che sia una annata prolifica. E’ un momento non semplice per la musica. Servirà fortuna”.

GARDACQUA, PER RIMETTERSI IN FORMA E RILASSARSI

A Garda, sulla sponda veronese del magico lago più grande d’Italia, sorge Gardacqua, una struttura perfetta per rilassarsi e rimettersi in forma, anche a gennaio 2024. E’ sinonimo di tempo dedicato al benessere. La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello archiettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1700 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d’ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli. Gli augfuss meister, i maestri di sauna di Gardacqua SPA, guidano gli ospiti nei loro momenti di relax. La struttura segue la filosofia della tradizione nordica e puntano all’eccellenza.

IL SOUND DI MARK DONATO? E’ TUTTO NEL SUO RADIOSHOW, ON AIR

Federico Scavo, Luca Guerrieri, Sandro Puddu, Gary Caos ,Cristian Marchi, Gianni Bini, Dj Marietto… avete appena letto chi ha prodotto alcuni dei brani presenti nel nono episodio del Mark Donato On Air, il suo radioshow. Donato come sempre privilegia produzioni italiane. Non è tutto, come sempre non mancano mash up creato proprio da questo artista: Massimo Pericolo – Moneylove (Mark Donato Mashup) e Sfera Abbasta feat. Elodie – Anche Stasera (Mark Donato Mash up), mettono il ritmo giusto a hit italiane ora tutte da ballare. Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è infatti il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte. Spesso questi bootleg vanno in onda su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, “Radio Italia Party”.

CIRCUS BEATCLUB BRESCIA CONTINUA A FAR SCATENARE… CON STILE

Il 2024 di Circus beatclub Brescia è già iniziato con il ritmo e lo stile giusto lo scorso weekend. Il 12 ed il 13 gennaio 2024 il divertimento continua a a spingere forte. Venerdì 12 gennaio ecco uno degli appuntamenti più sofisticati di Circus beatclub – Brescia, ecco l’appuntamento Off Beat. E che succede al Circus beatclub – Brescia sabato 13 gennaio 2024 per l’appuntamento Crush? Crush, per chi non lo sapesse, vuol dire anche cotta. I’ve got a crush on you in inglese significa ho una cotta per te, come del resto dire la t shirt che spesso lo staff Circus indossa durante questa serata… In particolare, gli artisti già confermati per questo party sono Dave Turetta, About Gala, Toma e Banza. Sono prima di tutto professionisti del divertimento. Sanno come far scatenare il dancefloor… in realtà al Circus beatclub – Brescia chi comanda è solo e soltanto il pubblico. Tutto lo staff è al suo servizio.

LA AL-B.BAND TORNA A CAMPIGLIO

Quando ci sono di mezzo loro, la Al-B.Band, con la loro musica e la loro allegria, l’evento è perfetto per godersi un po’ di successi dal vivo e cantare con gli amici. Quale musica? Beh, la migliore di sempre, rivista e risuonata da una band unica. Al-B.Band infatti è infatti un gruppo in grado di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da oltre 15 anni i loro concerti, che spesso sono dinner show scatenati, fanno divertire l’Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: “live music is back in fashion”, ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. E che succede sabato 13 gennaio 2024? Alberto Salaorni, Davide Rossi e tutti gli altri musicisti di questo gruppo tornano a far cantare e ballare Piano 54 / Des Alpes a Madonna di Campiglio (Trento), uno dei locali invernali di riferimento in Italia.

PROGETTO BIOFILIA, PER RISCOPRIRE LA FORZA DELLA NATURA CON PAOLA BURATTO

Il Design Biofilico è una disciplina ancora poco conosciuta in Italia. Per iniziare a conoscere nel modo giusto a questo approccio alla forza della natura, un’ottima idea è seguire su Instagram Paola Buratto, una professionista del benessere che da qualche tempo si dedica con successo alla biofilia. Come? Prima di tutto su Instagram. La sua pagina Progetto Biofilia in breve tempo ha già guadagnato oltre 10.000 follower. “Design Biofilico è un concetto utilizzato nel settore della progettazione di interni per aumentare la connessione delle persone all’ambiente naturale”, spiega Paola Buratto “Il legame con la natura ha infatti la capacità di ridurre lo stress e migliorare la nostra capacità di recupero. In sostanza, la biofilia è il modo ed il motivo per cui amiamo stare in ambienti naturali. Possiamo avere una connessione diretta con le forme reali della natura anche all’interno degli ambienti (case, uffici, scuole, ospedale, etc) attraverso piante, alberi, acqua, aria fresca, animali e persino attraverso il tempo”.

JAYWORK: A FEBBRAIO ARRIVA C8 ALTERNATIVE CURRENT CON “HIGH TOWN” SU RAINBOW RECORDINGS

C8 Alternative Current, ha 48 anni. Negli anni 90, come dj, era Francesco Ciotto ed è uno degli artisti della grande squadra di Jaywork Music Group, realtà coordinata da Luca Peruzzi e Luca Facchini. Il suo nuovo singolo, in arrivo il 9 febbraio 2024 su Rainbow Recordings, si chiama “High Town” ed un pezzo davvero coinvolgente. “E’ il primo brano che facciamo uscire insieme, io e Jaywork”, ma sono sicuro che le nostre strade potranno incrociarsi più spesso ora che ho iniziato questo cammino”, spiega l’artista, C8 Alternative Current, che tra l’altro ha creato e gestisce locali di successo, soprattutto in Liguria. Appassionato di viaggi e di arte naif, C8 Alternative Current è un personaggio davvero interessante, a tutto tondo, così come tanti altri artisti che pubblicano la loro musica nelle tante label dell’universo musicale Jaywork Music Group.