The Beach Luxury Club: restyling e nuova location a Sharm

Per The Beach Luxury Club Sharm il 2023 si è chiuso davvero con numeri importanti: al party di Capodanno 2024, tra la grande The Beach Arena e la storica location sul mare, hanno partecipato 900 persone. Inoltre al New Year’s Reload Show del 2 gennaio con Umberto Smaila gli ospiti sono stati circa 400. Non solo: al The Beach Hard Padel Hub, doppio torneo che si è svolto tra fine dicembre ’23 e inizio gennaio ’24 sui campi di Domina Coral Bay, hanno partecipato decine e decine di appassionati, personaggi e giornalisti, con gioco di ottimo livello, tifo a bordo campo e ovviamente tanto divertimento al The Beach dopo le partite.

E che succede in questo 2024 nell’universo The Beach Luxury Club? La frase simbolo che meglio rappresenta questa realtà ed il suo fondatore Manuel Dallori è senz’altro “We’re buiding a new story” (in italiano stiamo costruendo una nuova storia). “The Beach Luxury Club Sharm in questo periodo si è trasferito nella Main Beach di Domina Coral Bay perché abbiamo iniziato importanti lavori di restyling”, spiega Manuel Dallori. “Il compito di guidare l’operazione, che ha come scopo integrare in un solo luogo lusso aspirazionale, stile Made in Italy ed intrattenimento, è affidato al designer Andrea Zangani”. Nato nel 2018 proprio al Domina Coral Bay, The Beach nel tempo si è trasformato per accogliere le esigenze sempre diverse dei suoi ospiti. “Ad esempio, abbiamo creato l’area family e la zona Thai, che nel progetto iniziale non c’erano”, continua Dallori. “E’ arrivato il momento di cambiare ancora e rendere The Beach ancora più attuale, ad esempio con un’area dedicata al sushi e la braceria con griglia a vista dedicata a carne e di pesce”. Tutte queste novità verranno replicate anche in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo), e nell location in cui The Beach Luxury Club aprirà nuovi spazi nel corso del 2024.

Cos’è The Beach Luxury Club

The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l’esclusività e il divertimento. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso Domina Coral Bay e dalla primavera all’autunno in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo) presso Domina Zagarella. The Beach è un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e “celebrare la vita” ogni giorno. Cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea. Il menu dà ampio spazio alla tradizione italiana e alle specialità di pesce fresco, ma anche a piatti della cucina internazionale Sushi e Thai firmati The Beach.