Un incontro con la bellezza: BELLEZZA STUDIO

Pierpaolo e Andrea Caputo sono gli ideatori di Bellezza Studio, un unico obiettivo per tutte e due i fratelli, ma con due competenze diverse, ognuna sempre valorizzata nei loro ambiti e nei diversi saloni Italiani, tra Milano, Trento e Rovereto, dove ci sono anche 4 estetiste per la parte estetica.

A Milano Pierpaolo mi ha accolto come fa con tutte le sue clienti, con il sorriso e un saluto cordiale da parte sua e di tutti coloro che lavorano nel suo negozio, 200 mq di spazio, 15 postazioni lavoro e 6 lavatesta.

La gentilezza è da valorizzare, sempre! Questo uno dei suoi motti.

“Ho sempre avuto questa passione”-dice Pierpaolo-“quando frequentavo la scuola per parrucchieri, facevo i capelli agli amici gratis. Andrea aveva messo in garage una sedia da cucina. D’estate faceva caldo, d’inverno freddo, ma pur di fare formazione restavo a guadare Andrea, che ha 3 anni più di me e ha iniziato prima.

Si apprende anche con gli occhi!”

Cosa ti piace di questo lavoro?

“Mi ha sempre entusiasmato il contatto con le persone; non è solo un lavoro manuale; io ho iniziato a 15 anni in negozio da mio fratello Andrea, dopo la scuola mi recavi subito da lui e questa è stata la mia vita sino ai 18 anni. Andrea prima e io poi andvamo con lo scooter in giro a fare i capelli con la borsa piena di prodotti e attrezzatura, con impegno e sacrificio. Sono diventato responsabile presto rispetto ai miei coetanei e anche a quelli di oggi, che sono completamente diversi da noi, infatti è molto difficile trovare forze giovani, quindi spesso ci troviamo costretti ad assumere gente già formata e matura”. Ci piacerebbe molto puntare su delle forze giovani e motivate.

Come nasce il nome del vostro brand?

“Bellezza Studio nasce nella volontà di creare un luogo che fa e si occupa di bellezza a 360 gradi. Nel primo negozio c’è anche l’estetica dove viene trattato il corpo con macchinari base e avanzati, le mani, che riteniamo essere il nostro biglietto da visita, i piedi, che devono essere sempre curati e sani, facendo da sempre comunicare il parrucchiere con l’estetica”.

Quali saranno le tendenze di questa stagione?

“L’Autunno Inverno 2023 è stato contraddistinto dai Bob con le onde, i caschetti di ogni misura, ma il nostro sloga resta sempre lo stesso, TU SEI TU, Nessuno è come te e noi lo sappiamo! Seguiamo sempre la personalità della singola persona, come per i colori. Anche se la moda detta i determinati colori o tipo di taglio, tutto va sempre abbinato alla persona. Io credo che il 2024 continuerà a seguire questo trend ma verso la Primavera/Estate, poi, via libera ai colori più chiari, alla luminosità, biondi freddi a contrasto con le radici per creare profondità di sfumature, per un effetto più naturale. Le donne, per noi, sono quadri ai quali fare le cornici più adatte alla loro personalità”.

Sono tantissimi i vip e le influencer che sono passate da Bellezza Studio; personaggi dello spettacolo, programmi tv, oscar della televisione, Venice Music Award , il concerto di Capodanno della Rai con l’etoile Giuseppe Picone, o il Festival del Cinema di Venezia e Sanremo 2023 sono solo alcuni esempi, come le sfilate di moda e le collaborazioni con alcuni influencer.

“Alcune clienti arrivano con la foto di qualche vip e chiedono quel colore o quella acconciatura, ma tutto va personalizzato secondo la forma del proprio viso, l’età, l’outfit”.

Pierpaolo e Andrea sono dei grandi motivatori, per clienti e staff; alcuni mesi fa, in occasione dello shooting con Cecilia De Liberti, show girl argentina da piu’ di un milione id follower, ha fatto lavorare i suoi ragazzi, mettendoli in primo piano su capelli e trucco come protagonisti.

Da Bellezza Studio c’è anche una zona dedicata alla barberia per i signori uomini, sempre più curati e attenti ai dettagli per le barbe e i capelli. E’ necessaria la prenotazione?

“Assolutamente no, come anche per le donne. Si entra, a chi fa il colore viene dato un kimono mono uso e ci si affida, per noi la cosa fondamentale è fare consulenza. La cliente si accomoda al color bar dove puo’ vedere dal vivo come viene fatto il suo cocktail di colore, viene chiesto se ha allergie, come usa trattare i capelli a casa o se si affida sempre dal parrucchiere, tutto è tailor made e in totale. trasparenza e unicità”.

So che siete molto attenti anche all’aspetto sociale…

“Si certo, Quando le clienti tagliano circa 40 centimetri di capelli, se hanno piacere, gli stessi, vengono mandati ad alcune associazioni per creare parrucche per malati oncologici”.

Quali sono le doti fondamentali per un parrucchiere di successo?

“Passione, sacrificio e tempo”

Cosa ti piace fare di più in assoluto?

“Avere le forbici in mano e fare i tagli; mi concentro, entro nel mio mondo creativo e creo, la cosa più bella del mondo!”

www.bellezzastudio.it

bellezzastudio.official

Pierpaolo.Caputo_BS

andreacaputo.bs