Sanremo Al Porto, Rsoul DJ o Lumen con Saintpaul DJ? E’ un febbraio da ballare

SANREMO AL PORTO, ALLO YACHT CLUB SANREMO, CON NYCTA WINES

A Sanremo, durante il Festival, manca da tempo luogo in cui addetti lavori ed artisti possano rilassarsi dopo le performance all’Ariston. Ecco perché già da domenica 4 febbraio ’24, quando è in programma uno spettacolo pirotecnico, nasce Sanremo al Porto. Questa nuova location / evento prende vita negli spazi indoor e outdoor dello Yacht Club Sanremo, uno degli spazi più belli della cittadina. L’appuntamento con star, dj set e personaggi è quindi a Sanremo al Porto, nell’area più battuta della marina sanremese. Anche con un partner d’eccezione come NYCTA Wines, bollicine italiane appena nate che i giovanissimi Leonardo Spada e Tomaso Bonadei lanciano proprio a Sanremo. NYCTA propone bottiglie d’autore, tutte da godere con gli amici, in soiree che si fanno ricordare. L’organizzazione è a cura di Mirko Negri, Nello Simioli ed Andrea Bernardi per cui c’è da fidarsi. #sanremoalporto2024





IL SOUND E L’ENGAGEMENT DI RSOUL

Non si balla soltanto in discoteca. Ci si muove a tempo o almeno si canta, tra i tavoli dei ristoranti, nelle hall degli hotel, in Italia e in tutto il mondo. “Credo che un dj oggi debba trovare il modo di far divertire le persone. Può sembrare facile, ma solo chi ha un vero bagaglio musicale riesce a farlo in party spesso molto diversi tra loro”, spiega Rsoul DJ, spesso protagonista in situazioni d’eccellenza come Terrazza Martini e Radisson Collection a Milano o Villa Agape a Firenze. “Nel marketing si chiama engagement, che vuol semplicemente dire capacità di coinvolgere. Con la musica giusta ognuno, ad ogni età, dimentica i problemi e torna ad avere una voglia di festeggiare… e di vivere”, spiega Rsoul.





FEBBRAIO ALL’HOTEL COSTEZ, IN FRANCIACORTA

Febbraio ’24 in Franciacorta ha il ritmo giusto. Si parte venerdì 2 con , con una coppia d’assi in console imbattibile, ovvero Steven Nicola al mixer e Paolo Q alla voce. E che succede la sera dopo, sempre con la consueta formula vincente ingresso libero e consumazione facoltativa? Torna lo scatenato party Soleil. E’ un party in forte crescita a Brescia e non solo. “Non serve ballare bene, l’importante è seguire il ritmo”, scrive lo staff. Perché c’è sempre un sound internazionale tutto da vivere durante gli eventi Soleil.

Dalla musica ai cocktail, dal design al servizio passando per l’energia dei vocalist, Paolo e Francesco Battaglia non lasciano niente al caso. E infatti Hotel Costez è un ritrovo di successo assoluto, da molto, molto tempo.





CIRCO NERO ITALIA, ANCHE A SANREMO

Perfetto per rappresentare la versatilità del divertimento degli anni 20 di questo millennio è poi Circo Nero Italia, collettivo di artisti, acrobati e performer guidato da Circo Nero Italia. In ogni party, notturno e diurno, da veri circensi, danno forma alla loro multiforme creatività. Propongono feste con costumi, coreografie ed atmosfere molto diversi tra loro: Circo Nero Classic, Circo Revolution, Los Hermanos… Ogni festa regala un’atmosfera diversa ed emoziona gli ospiti con un suo fascino particolare. Il collettivo di Duccio Cantini è protagonista anche a Sanremo, al Victory Morgana Bay, con Albert Marzinotto, l’8 febbraio, in party by Red Bull. Il format, decisamente emozionante è Woodoo.





THE BEACH, NEL MONDO, BY MANUEL DALLORI

E’ in decisa crescita internazionale il format The Beach Luxury Club, per cui sono previste diverse nuove aperture nel corso del 2024. Fondato da Manuel Dallori, oggi fa divertire Sharm El Sheikh e la Sicilia (Santa Flavia), è un luogo che cambia sempre per venire incontro alle esigenze dei suoi ospiti e mette insieme eccellenza in dinner show, musica e cucina d’ispirazione mediterranea.”In questo periodo abbiamo ‘trasferito’ The Beach Sharm in un’altra zona della spiaggia per importanti lavori di restyling curati dal designer Andrea Zangani”, spiega Dallori.





RILASSARSI, A GARDACQUA CON PAOLA BURATTO

Il divertimento oggi non fa sempre rima con ritmi folli. Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è un universo di benessere d’eccellenza che spesso propone eventi d’ogni tipo. La sua festa di Capodanno è ormai una costante, perfetto per iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Si fa anche sport, tutto l’anno, grazie a diverse piscine, al chiuso e all’aperto. A Gardacqua si sente poi forte il potere della natura, grazie a Paola Buratto, che dirige il centro e si occupa anche di biofilia. “Quello del Design Biofilico è un concetto utilizzato nel settore della progettazione di interni per aumentare la connessione delle persone all’ambiente naturale”, spiega Paola Buratto. “Il legame con la natura ha infatti la capacità di ridurre lo stress e migliorare la nostra capacità di recupero”. In altre parole, la natura ci fa star bene. Soprattutto quando vogliamo rilassarci e divertirci.





LUMEN, IL VENERDI CHE BALLA CON STILE A MARINA DI CARRARA

Chi l’ha detto poi che per ballare e rilassarsi davvero è necessario aspettare le ore piccole? Lumen, al Barlume di Marina di Carrara, è un modo davvero coinvolgente di vivere il venerdì, la serata che chiude la settimana di lavoro e finalmente dà il via al weekend. Dalle 19 alle 2 di notte, il relax è assicurato. Con la compagnia giusta, con l’atmosfera di una situazione curata in ogni dettaglio, sorrisi e divertimento arrivano prima. “Il nostro slogan è ‘dillo solo ai tuoi migliori amici’, perché per un evento riuscito la musica conta, ma anche la compagnia è fondamentale”, spiega Saintpaul DJ, organizzatore e sempre tra i protagonisti musicali dell’evento.





GIANFRANCO BORTOLOTTI: 4 ARTISTI A SANREMO

Durante il mese di febbraio 2024, il ritmo della musica prodotta o lanciata da Gianfranco Bortolotti, produttore musicale bresciano protagonista della scena mondiale da decenni, cresce ancora. Prima di tutto, c’è Sanremo. Ben quattro artisti legati a Bortolotti vanno sul palco della celeberrima kermesse televisiva e musicale: Bortolotti ha infatti lanciato come artista di livello internazionale Gigi D’Agostino, portandolo al successo assoluto con l’indimenticabile “L’Amour toujours”. D’Agostino sarà sul palco della Costa Smeralda, con un altro top dj, il francese Bob Sinclar. Bortolotti è legato anche a Christophe Le Friant, questo il vero nome dell’artista transalpino, visto che ha creduto fin da subito nella sua musica, pubblicando in Italia le sue prime produzioni. Non solo: Bortolotti ha infatti lanciato due degli artisti sul palco dell’Ariston: il trapper Il Tre e pure il bresciano Mr. Rain