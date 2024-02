SQUARTALIZE: NATHALY CALDONAZZO E LA FAMIGLIA CELLI PRESENTANO UN NUOVO LUXURY BRAND A SANREMO

La tradizione della famiglia Celli si fonde con l’arte. Nella città ligure non va “di moda” solo il Festival della Canzone Italiana, nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais (Sala Cavour) mercoledi 7 febbraio alle ore 19:30 verrà presentata una capsule di 15 capi del brand Squartalize, nato dall’unione tra i fratelli Celli, Giampaolo, Alessia, la mamma Maria e l’artista Nathaly Caldonazzo.

Un’azienda punto di riferimento in campo cerimoniale in tutta la regione Lazio, la famiglia Celli si è sempre occupata di fornitura di abiti per trasmissioni televisive importanti fi no ad approdare ad “Amici di Maria de Filippi”, da qui nasce l’idea di vestire i talent con “chiodi”in pelle bullonati, capi esclusivi, unici, pitturati a mano.

Poi l’incontro con Nathaly Caldonazzo, artista affermata a livello internazionale ha dato vita a una sinergia imprenditoriale che ha portato alla creazione di questo brand. Squartalize è un connubio tra tradizione e innovazione.

A Sanremo il 7 febbraio andrà in scena un vero e proprio show con capolavori di lusso

Sfileranno in passerella “chiodi” in pelle e giacche femminili dalle maniche lunghissime realizzati interamente a mano con pizzi, Swarovski e pitture, sostanzialmente dei quadri viventi che non sono semplicemente indumenti da indossare, ma vere e proprie opere d’arte anche da esporre come pezzi unici.

Vestire l’arte è il motto che contraddistingue Squartalize: la sfilata sarà un momento imperdibile per gli appassionati di moda e non solo. Uno show vivente, esplosivo, originale che vuole portare colore in un mondo grigio.