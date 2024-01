Gianfranco Bortolotti ed Umm o The Beach by Manuel Dallori? Il 2024 ha il ritmo giusto

UN 2024 AL RITMO DI UMM, CON GIANFRANCO BORTOLOTTI, PRODUTTORE DI TRE DEGLI ARTISTI A SANREMO

Sanremo è in arrivo e tra i produttori musicali ce n’è probabilmente soltanto uno ad aver lanciato tre degli artisti sul palco della manifestazione. Gianfranco Bortolotti, creatore di Media Records e oggi al timone del rilancio di UMM, tra le più importanti etichette house italiane ed internazionali, ha infatti scoperto e lanciato Gigi D’Agostino, protagonista sul palco sulla Costa Smeralda, il trapper Il Tre ed il bresciano Mr. Rain, entrambi in gara all’Ariston. In realtà, Bortolotti ha pubblicato in Italia anche le prime produzioni di Bob Sinclar, anche lui sul palco di Costa Smeralda., per cui fa poker. Se oggi Bortolotti si occupa, oltre che di trap e rap, di house, vuol dire che il 2024 sarà decisamente house. Come uno dei più recenti successi UMM, la cover di “Mas Que Nada” firmata da Samuele Sartini ed Oki Doro.

RIVER – SONCINO (CREMONA): IL 6/1/24 RIAPRE LA PIAZZA NEL CLUB

Sabato 6 gennaio ’24 al River – Soncino (Cremona) riapre uno spazio dedicato soprattutto ai più giovani: è La Piazza nel Club, un luogo perfetto per chiacchierare, divertirsi e bere qualcosa di buono con gli amici, ovviamente prima e dopo aver ballato. L’evento del 6 gennaio ’24 al – Soncino (Cremona) è in collaborazione con Ape?SÍ ed è perfetto per iniziare il nuovo anno, il 2024, con il sorriso ed il ritmo giusto. Ingresso libero, per il party del 6 gennaio ’24 al River, con consumazione obbligatoria, dalle 23 alle 03. La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che ormai da tempo è tornato a far ballare ogni sabato e prefestivi, in ogni stagione. E’ un ritorno che in zona e non solo, tra Cremona e Brescia, era decisamente atteso dai più giovani.

CIRCO NERO ITALIA FA SCATENARE FIRENZE, CASERTA, CREMONA…

A gennaio 2024 gli artisti ed i performer di Circo Nero Italia, collettivo di artisti e performer coordinato da Duccio Cantini, restano protagonisti sui palchi più importanti d’Italia. Ad esempio, domenica 7 gennaio 2024 sono come spesso capita all’Otel di Firenze, per il party Luna Park, che inizia già alle 20 visto che un piacevole aperitivo domenicale d’eccellenza. E’ l’aperitivo musica ‘chic’ per eccellenza a Firenze. Dj guest sul palco è Biba, capace di far emozionare chiunque con un sound sempre originale ed eclettico. Venerdì 12 gennaio gli artisti di Circo Nero Italia tornano all’Otel di Firenze per il party Voodoo, il 20 sono al Cosmos di Caserta, il 27 sono invece al River di Soncino (Cremona) ed il 28, ancora, all’Otel di Firenze.

#COSTEZ – TELGATE (BERGAMO) ED HOTEL COSTEZ – CAZZAGO (BRESCIA): MUSICA, COCKTAIL E PARTY D’ECCELLENZA, ANCHE NEL 2024

Raramente si parla nello stesso momento di #Costez, grande show club a Telgate (Bergamo) e di Hotel Costez, music bar in Franciacorta, a Cazzago (Brescia). E’ un errore, perché sebbene siano locali diversi, sono accomunati dalla qualità di ciò che si beve, della musica, del servizio… e di tutto ciò che fa divertire i più giovani. In realtà, come il nome dovrebbe dire chiaramente, sono due frutti nati dallo stesso brand, Costez. E sono gestiti da Paolo e Francesco Battaglia, professionisti dell’intrattenimento che da tanto tempo fanno divertire soprattutto la zona tra Brescia, Bergamo e non solo. Al #Costez – Telgate (Bergamo) venerdì 5 gennaio 2024 va in scena uno scatenato Toy Student Party organizzato in collaborazione con Funky. La sera dopo, sabato 6 gennaio, in Gold Room ecco invece Andrea Zelletta (dj). Spostandosi all’Hotel Costez – Cazzago (Brescia), dove l’ingresso è sempre piacevolmente libero, venerdì 5 gennaio 2024 al mixer c’è Dader, mentre alla voce arriva Brio. Sabato 6 gennaio ecco invece il sound di Steven Nicola, mentre alla voce arriva Paolo Q.

ANCHE NEL ’24, IL RADIOSHOW DI ACETONE FA SCATENARE IL MONDo

Acetone spinge decisamente forte sul ritmo con le sue release e non solo. Anche il suo Radioshow è ormai un canale musicale molto amato, ascoltato e diffuso in mezzo mondo, perfetto per scoprire il sound funky house dei suoi dj e dei suoi artisti. Soprattutto quello di Nari e Jens Lissat, i fondatori di Acetone, ma anche quello di dj come Steve Tosi, Giorgio V., Max Magnani, Sandro Puddu. Per il 2024 la crescita di questa realtà sarà decisa, ad esempio sta approdando in Italia su Radio Studio Più. Acetone Radio Show è un programma radiofonico dal sound soprattutto funky house ormai diffuso in mezzo mondo. Tra le altre, è diffuso su emittenti di riferimento, come Radio XLarge, sull’australiana Physical Radio e su Millenium FM. Attiva da circa 2 anni, Acetone ha già una attività ben consolidata.

IL RITMO DI CIRCUS BEATCLUB – BRESCIA

Circus beatclub Brescia inizia il 2024 con il ritmo e lo stile giusto. Succede dopo un dicembre ’23 strapieno di party, per cui l’idea è giusta è non fermarsi mai, neppure per un istante. E che succede al Circus beatclub – Brescia venerdì 5 per il party Off Beat, la serata più “up” del weekend e sabato 6 gennaio 2024 per l’appuntamento Crush, il più scatenato? Sul palco ed in console al “comando'” c’è la Circus Family: ne fanno parte, tra gli altri, artisti scatenati Dr.Space, Brio, Francesco Toma, Andrea Grasselli (ATGC), Simo Loda… In particolare, gli artisti già confermati per la notte i sabato 5 gennaio sono Dr.Space, About Gala, Simo Loda e Banza. Sono prima di tutto professionisti del divertimento. E in realtà al Circus beatclub – Brescia chi comanda è solo e soltanto il pubblico. Tutto lo staff è al suo servizio.

THE BEACH – SHARM, PER RILASSARSI ANCHE DOPO LE FESTE…

Quando finiscono le feste a volte lasciano un po’ di malinconia, ma chi le ha passate al The Beach Luxury Club, a Sharm, club fondato da Manuel Dallori, senz’altro vive emozioni uniche che diventano ricordi che scaldano il cuore. E pure chi arriva a Sharm in questi giorni, dopo l’Epifania, trova il luogo perfetto per rilassarsi. Infatti, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l’esclusività e il divertimento. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso Domina Coral Bay e dalla primavera all’autunno in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo) presso Domina Zagarella. The Beach è un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e “celebrare la vita” ogni giorno. C’è una buona notizia, anzi due: sono in programma nuove aperture per The Beach, in luoghi da sogno perfetti per vivere ogni istante con magia. Dove? E’ presto per parlarne, intanto è un buon motivo per vivere con serenità l’inizio del 2024.

AL-B.BAND, DOPO CAMPIGLIO, FA SCATENARE SIGNORVINO – AFFI (VERONA)

L’inverno di Alberto Salaorni e della sua Al-B.Band va alla grande: dopo tanti concerti di successo assoluto a Madonna di Campiglio, al Piano 54 / Des Alpes, mercoledì 10 gennaio 2024, il gruppo torna a far scatenare il Signorvino di Affi (Verona, via San Pieretto 15)Voce e chitarra a cura di Alberto Salaorni, al basso Davide Rossi e sul palco tanti altri eccellenti musicisti: la musica della Al-B.Band mette sempre energia. Quando ci sono di mezzo loro, la Al-B.Band, con la loro musica e la loro allegria, l’evento è perfetto per godersi un po’ di successi dal vivo e cantare con gli amici. Quale musica? Beh, la migliore di sempre, rivista e risuonata da una band unica. Al-B.Band infatti è infatti un gruppo in grado di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da oltre 15 anni i loro concerti, che spesso sono dinner show scatenati, fanno divertire l’Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: “live music is back in fashion”, ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda